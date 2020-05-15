Алієв переходить у бокс: дата бою та суперник
Колишній гравець київського "Динамо" і збірної України Олександр Алієв постане в новому амплуа. Алієв дебютує на боксерському рингу 29 травня.
Ексфутболіст "Динамо" візьме участь у проекті "Битва", учасниками якого є медійні особистості. Про це повідомляє Facebook-сторінка бійцівського шоу.
Читайте також Російський коментатор жорстко проїхався по Алієву: Він чмо і бидлан
Суперником Алієва стане актор і модель Микита Вакулюк. Бій буде складатися з трьох раундів по дві хвилини.
Подивитися бій можна буде до 20:00 у прямому ефірі на YouTube-каналі "Битви".
Що відомо про Алієва?
- 35-річний колишній футболіст "Динамо" та збірної України. Також виступав за "Металург" Запоріжжя, "Дніпро", "Борисфен", "Рух".
- У Росії грав за московський "Локомотив" та "Анжи".
- Дворазовий чемпіон України у складі "Динамо". Срібний призер чемпіонату Європи 2006 року у складі молодіжної збірної України.
- Після кар'єри футболіста Алієв пройшов тренерські курси та очолював клуб "Хмельницький".
- Наразі Олександр веде Youtube-канал "Кент".
Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24