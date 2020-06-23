Колишній півзахисник "Динамо" Олександр Алієв передав кошти клубам Першої ліги України на боротьбу з коронавірусом.

Про це повідомляє футбольний журналіст Михайло Метревелі. На своїй сторінці в Facebook він згадав ексгравця серед тих, хто вже підтримав акцію й направив свій грошовий внесок на адресу Професійної футбольної ліги (ПФЛ).

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Обіцяв назвати всіх, хто вже підтримав акцію і направив свій грошовий внесок на адресу ПФЛ на медичне тестування клубів Першої ліги. Ось їхні імена: Олександр Алієв, Роман Демчишен, Едуард Мурза, Олександр Панков, Костянтин Нестеренко, Вадим Шаблій (імена названі за алфавітом),

– сказав журналіст.

Президент ПФЛ Сергій Макаров підтвердив надходження коштів і розповів про те, як ліга планує провести тестування клубів: "Щодо використання план такий: ми укладаємо договір з клінікою, яка може виїжджати і робити такі тести на місці. Ми оплачуємо ці послуги. Звіти надамо, звичайно ж".

Коронавірус в українських клубах

Першим футболістом в Україні, який заразився COVID-19, був Ігор Вагін. Гравець виступає за закарпатський "Минай". Футболіст уже здоровий, а нових випадків зараження у клубі більше не було.

Згодом спалах COVID-19 був зафіксований у львівських "Карпат". Клуб вимушено пішов на карантин, з якого вийшов 16 червня. Там заразилися значна частина гравців та персоналу.