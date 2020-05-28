Алієв пройшов зважування перед першим боєм у кар'єрі: фото
Колишній гравець збірної України Олександр Алієв пройшов зважування перед поєдинком на шоу "Битва". Алієв показав на вагах 80 кілограм.
Суперником ексфутболіста буде український актор і модель Микита Вакулюк. Бій пройде за правилами боксу і буде складатися з трьох раундів по дві хвилини. Фото зі зважування Алієв показав у власному Instagram.
До теми Алієв переходить у бокс: дата бою та суперник
Увага! Подивитися бій можна буде у п'ятницю, 29 травня, до 20:00 у прямому ефірі на YouTube-каналі "Битви".
Що відомо про Алієва?
- 35-річний колишній футболіст "Динамо" та збірної України. Також виступав за "Металург" Запоріжжя, "Дніпро", "Борисфен", "Рух".
- У Росії грав за московський "Локомотив" та "Анжи".
- Дворазовий чемпіон України у складі "Динамо". Срібний призер чемпіонату Європи 2006 року у складі молодіжної збірної України.
- Після кар'єри футболіста Алієв пройшов тренерські курси та очолював клуб "Хмельницький".
- Наразі Олександр веде Youtube-канал "Кент".
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