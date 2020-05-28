Алієв пройшов зважування перед першим боєм у кар'єрі: фото

Колишній гравець збірної України Олександр Алієв пройшов зважування перед поєдинком на шоу "Битва". Алієв показав на вагах 80 кілограм.

Суперником ексфутболіста буде український актор і модель Микита Вакулюк. Бій пройде за правилами боксу і буде складатися з трьох раундів по дві хвилини. Фото зі зважування Алієв показав у власному Instagram.

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Увага! Подивитися бій можна буде у п'ятницю, 29 травня, до 20:00 у прямому ефірі на YouTube-каналі "Битви".

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