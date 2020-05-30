Алієв у впертій боротьбі програв моделі дебютний бій у боксі: відео
29 травня відбувся боксерський поєдинок між колишнім футболістом київського "Динамо" Олександром Алієвим і актором Микитою Вакулюком. Шоу проходило в рамках проєкту "Битва". Регламент поєдинку – 3 раунди по 2 хвилини.
Алієв програв відомому акторові та моделі Вакулюку. Поєдинок тривав усі три раунди, повідомляє 24 канал.
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Алієв виглядав активніше в ринзі і намагався вкладатися у свої удари, проте більшість з них не доходило до цілі. Його суперник діяв другим номером і більш обдумано. У підсумку судді роздільним рішенням віддали перемогу Вакулюку.
"Все одно я буду продовжувати займатися боксом, хоч це і дуже важкий вид спорту. Мені він подобається. Запрошуйте ще", – сказав після бою Алієв.
Алієв – Вакулюк: дивіться відео бою
Що відомо про Алієва?
- 35-річний колишній футболіст "Динамо" та збірної України. Також виступав за "Металург" Запоріжжя, "Дніпро", "Борисфен", "Рух".
- У Росії грав за московський "Локомотив" та "Анжи".
- Дворазовий чемпіон України у складі "Динамо". Срібний призер чемпіонату Європи 2006 року у складі молодіжної збірної України.
- Після кар'єри футболіста Алієв пройшов тренерські курси та очолював клуб "Хмельницький".
- Наразі Олександр веде Youtube-канал "Кент".