29 травня відбувся боксерський поєдинок між колишнім футболістом київського "Динамо" Олександром Алієвим і актором Микитою Вакулюком. Шоу проходило в рамках проєкту "Битва". Регламент поєдинку – 3 раунди по 2 хвилини.

Алієв програв відомому акторові та моделі Вакулюку. Поєдинок тривав усі три раунди, повідомляє 24 канал.

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Алієв виглядав активніше в ринзі і намагався вкладатися у свої удари, проте більшість з них не доходило до цілі. Його суперник діяв другим номером і більш обдумано. У підсумку судді роздільним рішенням віддали перемогу Вакулюку.

"Все одно я буду продовжувати займатися боксом, хоч це і дуже важкий вид спорту. Мені він подобається. Запрошуйте ще", – сказав після бою Алієв.

Алієв – Вакулюк: дивіться відео бою



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