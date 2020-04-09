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Алієв показав Кличку та Павелку у яких жахливих умовах тренуються юні футболісти: відео

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Олександр Алієв / Twitter

Ексгравець київського "Динамо" Олександр Алієв побував на стадіоні у одному із районів Києва, де тренуються юні футболісти. Умови Алієва вразили і той звернувся до Віталія Кличка та президента ФФУ Андрія Павелка.

Про це Олександр Алієв сказав у своєму відео програми "Кент" та виклав короткий ролик зі зверненням у своєму інстаграмі. Футболіст вів мову про стадіон "Схід", який розташований у районі Дарниця у Києві.

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Алієв зняв ролик із виконання своїх реалізованих найкращих п'яти штрафних ударів за свою кар'єру. На ролику видно у яких жахливих умовах тренуються юні перспективні футболісти, але стан поля виявилось не єдиною проблемою. На місці стадіону планують будівництво, що і обурило Алієва, тому футболіст звернувся до влади.

Було не просто робити це на полі стадіону "Схід". Але ж нашим дітям доводиться грати в таких умовах. Я в шоці! Так ще і стадіон хочуть під забудову віддати. Сподіваюся, Кличко стримає слово і захистить стадіон "Схід". А президент федерації Андрій Павелко допоможе школі з нормальним полем, – сказав Алієв.

У своєму інстаграмі футболіст із сарказмом прокоментував стан поля: "Б'ю штрафні на "Сантьяго Бернабеу".

Черговий випуск програми "Кент"

  • Олександр Алієв за свою кар'єру успішно виступав за декілька російських клубів.
  • Також на його рахунку 22 матчі в складі збірної України з футболу.
  • Потім футболіст перейшов у склад львівського "Руху".
  • Після цього футболіст був заявлений за аматорський київський клуб "Катандзаро".
  • З 2018 року очолив аматорський ФК "Хмельницький".
  • На початку березня ЗМІ повідомили, що Алієв став гравцем міні-футбольного клубу зі столиці – "Дніпро".

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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