24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Алієв у прямому ефірі розповів про секс утрьох і отримав на горіхи від дружини: відео 18+

-
Олександр Алієв з колишньою дружиною Тетяною
Олександр Алієв з колишньою дружиною Тетяною / kp.ua

Колишній футболіст київського "Динамо" і національної збірної України Олександр Алієв потрапив у неприємну ситуацію під час прямого ефіру в Instagram.

Новоспечений блогер відповів на запитання про секс утрьох. Однак навіть навушники не врятували Олександра: колишня дружина Алієва все зрозуміла і покрила його матом, дорікнувши в тому, що разом з ним в кімнаті знаходяться діти.

Дивіться також Ексгравець "Динамо" одягнув футболку "Шахтаря" і звернувся до гендиректора клубу: відео

Олександр Алієв розповів про секс утрьох: дивіться відео (ненормативна лексика, 18+)

Додамо, що Алієв зі своєю дружиною Тетяною розлученні, але ділить квартиру в Києві і в даний момент вони проживають разом.

Що відомо про Алієва?

  • 35-річний колишній футболіст "Динамо" та збірної України. Також виступав за "Металург" Запоріжжя, "Дніпро", "Борисфен", "Рух".
  • У Росії грав за московський "Локомотив" та "Анжи".
  • Дворазовий чемпіон України у складі "Динамо". Срібний призер чемпіонату Європи 2006 року у складі молодіжної збірної України.
  • Після кар'єри футболіста Алієв пройшов тренерські курси та очолював клуб "Хмельницький".
  • Наразі Олександр веде Youtube-канал "Кент".

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Секс Новини Спорту Футбол Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Від "справи Мораеса" до перемоги над чемпіонами Європи: шлях України на Євро-2020
сьогодні , 11:36 Від "справи Мораеса" до перемоги над чемпіонами Європи: шлях України на Євро-2020
Михайло Гема
Футболістам у Німеччині заборонять займатися сексом
26 квітня , 15:03 Футболістам у Німеччині заборонять займатися сексом
Михайло Гема