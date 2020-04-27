Алієв у прямому ефірі розповів про секс утрьох і отримав на горіхи від дружини: відео 18+

Колишній футболіст київського "Динамо" і національної збірної України Олександр Алієв потрапив у неприємну ситуацію під час прямого ефіру в Instagram.

Новоспечений блогер відповів на запитання про секс утрьох. Однак навіть навушники не врятували Олександра: колишня дружина Алієва все зрозуміла і покрила його матом, дорікнувши в тому, що разом з ним в кімнаті знаходяться діти.

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Додамо, що Алієв зі своєю дружиною Тетяною розлученні, але ділить квартиру в Києві і в даний момент вони проживають разом.

Що відомо про Алієва?

35-річний колишній футболіст "Динамо" та збірної України. Також виступав за "Металург" Запоріжжя, "Дніпро", "Борисфен", "Рух".

У Росії грав за московський "Локомотив" та "Анжи".

Дворазовий чемпіон України у складі "Динамо". Срібний призер чемпіонату Європи 2006 року у складі молодіжної збірної України.

Після кар'єри футболіста Алієв пройшов тренерські курси та очолював клуб "Хмельницький".

Наразі Олександр веде Youtube-канал "Кент".

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