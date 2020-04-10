Алієв здав тест на коронавірус: футболіст захворів після прогулянки

Колишній футболіст "Динамо" Олександр Алієв здав тест на коронавірус. За словами ексгравця збірної України, у нього піднялася температура і він кашляє.

6-го квітня Алієв у своєму інстаграмі розповів, що почав себе гірше почувати після прогулянки. У нього з'явилася висока температура та сухий кашель.

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"Скажіть, будь ласка, що робити? Температура 37,4-37,5. Уже міряв 4 рази. Відчуваю себе добре, тільки кашель. Що скажете на це? Що це таке – я просто захворів, простудився або як? Поки самопочуття нормальне у мене", – заявив Алієв в інстаграмі.

Згодом Алієв повідомив, що здав тест на коронавірус. Поки результатів аналізів ще немає.

"Сьогодні сходив і здав тест. Сказали чекати результату. Моє самопочуття? Таке. Кашель. Вдень температура 36,5, а до вечора підіймається до 36,9. Мені здається, ми всі вже давно перехворіли на цю хворобу", – заявив Алієв в прямому ефірі в інстаграмі.

Раніше Алієв заявляв, що коронавірус – це фейк.

Після цього ексфутболіста розкритикували колишні гравці збірної України Євген Левченко та Максим Калініченко.

В Україні станом на 10 квітня підтверджено 2 203 випадки зараження COVID-19. 61 особа вилікувалася, ще 69 – померло.

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