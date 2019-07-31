Альварес – Дерев’янченко: визначені дата та місце бою

Обов'язковий претендент на титул IBF в середній вазі Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) зустрінеться з мексиканськими чемпіоном WBA, WBC і IBF Саулем Альваресом (51-1-2, 35 КО).

Про це повідомляє журналіст та інсайдер зі світу боксу Майк Коппінгер в Twitter.

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З великою часткою ймовірності бій Дерев'янченка з Альваресом відбудеться 26 жовтня в Лас-Веґасі (США) на T-Mobile Arena. Бій погодила стрімінгова платформа DAZN.

Sources tell @TheAthleticBOX that Sergey Derevyanchenko has now been approved by DAZN as an opponent for Canelo Alvarez, and negotiations are ongoing for a middleweight championship bout that could take place Oct. 26 at T-Mobile Arena in Las Vegas — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 30 июля 2019 г.

Раніше DAZN погодили тільки двох кандидатів в опоненти мексиканцю: екс-чемпіон середньої ваги Геннадій Головкін (39-1-1, 35 КО) з Казахстану або чемпіон-напівважковаговик (до 79,4 кг) Сєрґєй Ковальов (33-3-1, 28 КО) із РФ. З останнім велися тривалі переговори, але росіянин повинен спершу дати бій обов'язковому претенденту британцеві Ентоні Ярду (18-0, 17 КО).

Спорт 24 писав, що міжнародна боксерська федерація (IBF) поставила ультиматум чемпіону світу в середній вазі мексиканцю Саулю Альваресу. Його зобов'язали провести бій проти обов'язкового претендента на титул українця Сергія Дерев'янченко.

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У разі, якщо мексиканець проігнорує вимогу IBF, він буде позбавлений чемпіонського пояса в середній вазі, а за титул між собою змагатимуться Дерев'янченко і Геннадій Головкін.

Дерев'янченко став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у квітні, перемігши рішенням суддів Джека Кулкая. Після цього він піднявся на перше місце у рейтингу IBF.

Хто такий Сауль Альварес?

Чемпіон світу за версіями WBC (2011-2013), WBA (2013), WBO (2016-2017) і The Ring (2013) в першій середній вазі; чемпіон світу за версіями WBC, WBA і The Ring в середній вазі. Регулярний чемпіон світу за версією WBA в суперсередній вазі.