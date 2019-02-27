Альварес і Джейкобс вперше зустрілися в дуелі поглядів: фото та відео

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Чемпіон світу за версіями WBC, WBA і журналу The Ring в середній вазі Сауль Альварес (50-1-2, 34 КО) вперше зустрівся віч-на-віч зі своїм майбутнім суперником, чемпіоном світу за версією IBF в середній вазі Денієлем Джейкобсом (35-2 , 29 КО).

Під час події боксери продемонстрували свої титули, а після провели дуель поглядів і потиснули один одному руки.

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Face-to-Face! #CaneloJacobs

Публикация от DAZN USA (@dazn_usa)

Поєдинок між Джейкобсом і Альваресом – об'єднавчий. Крім Альвареса і Джейкобса в середній вазі є ще один чемпіон – Деметріус Андраде. Він володіє поясом WBO.

Канело і Джейкобс зустрінуться в 12-раундовому бою, який організований Golden Boy Promotions спільно з Matchroom Boxing. Довгоочікуваний вечір боксу відбудеться у суботу, 4 травня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі, США і буде показаний на платформі DAZN.

До слова, в останньому бою Сауль Альварес (50-1-2, 34 КО) переміг Геннадія Головкіна (38-1-1, 34 КО) і відібрав всі титули у казаха. У свою чергу, Деніел Джейкобс (35-2 , 29 КО) у крайньому поєдинку захистив титул IBF проти українця Сергія Дерев'янченка (12-1, 10 КО).

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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