Альварес та Ковальов провели дуель поглядів перед титульним боєм: відео
Мексиканець Сауль Альварес та росіянин Сергій Ковальов провели дуель поглядів перед титульним поєдинком. Боксери провели фінальну пресконференцію на MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі.
Поєдинок відбудеться у Лас-Вегасі 2 листопада. 12-раундовий поєдинок буде транслювати платформа DAZN.
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Бій відбудеться у напівважкій вазі. На кону поєдинку стоятиме титул WBO у напівважкій вазі, яким володіє росіянин. Для Сауля Альвареса це буде дебют у напівважкій вазі.
Альварес – Ковальов: відео дуелі поглядів
Сауль Альварес є чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та журналу The Ring. В активі Альвареса 35 нокаутів за 55 поєдинків.
Ковальов провів на професійному ринзі 38 боїв (34 перемоги, 3 поразки, 1 нічия).
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