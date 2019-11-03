Сауль Альварес переміг Сергія Ковальова, відправивши росіянина в ефектний нокаут: відео
Чемпіон світу в середній вазі за версіями WBA і WBC Сауль"Канело" Альварес провів бій проти росіянина Сергія Ковальова, який володів поясом WBO в напівважкій вазі. Мексиканець переміг ефектним нокаутом в 11-у раунді.
Попри те, що для бою Саулю Альваресу довелося підійматися одразу на дві вагові категорії вище, до протистояння він виявився готовим. Натомість Сергій Ковальов у цьому бою не зумів як слід використати свою фізичну перевагу – ріст та розмах рук.
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Навіть якби бій у Лас-Вагесі протривав усі 12 раундів, перемогу здобув би Альварес. Мексиканець перемагав на записках суддів. Однак Канело переміг чисто – в 11-у раунді він відправив суперника у жорсткий нокаут. Ковальов просто безсилий впав на канати, і суддя одразу зупинив бій. Він навіть не відраховував після падіння.
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Тепер Сауль Альварес – володар титулу WBO в напівважкій вазі.
Альварес – Ковальов відео бою