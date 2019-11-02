Сауль Альварес – Сергій Ковальов: анонс і прогноз головного бою осені

У першу суботу листопада весь боксерський світ буде прикутий до рингу в MGM Grand. Нагода історична. Один з кращих боксерів сучасності Сауль Canelo Альварес спробує ввійти в історію, як боксер, що зміг перестрибнути через 2 вагові категорії і без проміжних боїв завоювати титул чемпіона світу. Противником мексиканця буде росіянин Сергій Ковальов.

Бій за титул чемпіона світу за версією WBO в напівважкій вазі Ковальов – Альварес відбудеться 2 листопада (ніч на 3 листопада в Україні). Букмекери розглядають мексиканця явним фаворитом в цьому поєдинку. Коефіцієнт на його перемогу у всіх букмекерів приблизно однаковий і становить 1,25. Шанси росіянина оцінюють майже в 4.

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Однак тут не все так очевидно. Букмекери трохи затьмарені іменем заокеанського атлета і недооцінюють бійця з Росії. Є багато чинників які говорять проти Альвареса.

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По-перше, для Сауля Альвареса це дебют у напівважкій вазі, він буде сильно програвати в параметрах. Його противник на 8 сантиметрів вищий і має на 5 сантиметрів більший розмах рук. Враховуючи вміння Ковальова добре працювати джебом – це може зіграти ключову роль.

Can the POWER of @Canelo translate to 175 pounds?



The light-heavyweight showdown against @KrusherKovalev is less than 3️⃣ weeks away #CaneloKovalev https://t.co/j4BIUf4XnH pic.twitter.com/edqQVCWL28 — DAZN USA (@DAZN_USA) October 14, 2019

Не дивлячись на те, що на офіційному зважуванні боксери покажуть однакову масу близько 79 кг, реальна вага боксерів в ринзі знову ж таки буде більшою в представника Росії. І як не згадати про знамените бійцівське прислів‘я: "Хороший великий боксер завжди переможе хорошого малого боксера".

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Та виникає питання чи достатньо хороший боксер Ковальов?

Сергій мав хорошу любительську кар‘єру, за яку провів більш як 200 боїв. При цьому в професіоналах прославився не так технічними вміннями, як сильним нокаутуючим ударом, за цей отримав прізвисько Krusher.

У 2013 році завоював титул чемпіона світу. Через рік в об'єднавчому бою за титули WBA Super, IBF, WBO переміг легендарного Бернарда Хопкінса.

У 2016 і 2017 роках два рази бився з тодішнім лідером P4P Андре Уордом. Перший бій був дуже рівним, американець переміг мінімально 114:113 на записках всіх трьох суддів. Другий же бій показав світу дві найбільші проблеми Сергія – погана стерпність ударів по корпусу і не завжди хороші фізичні кондиції, пов'язані із прославленою любов’ю боксера до вживання алкоголю і відвідування нічних клубів під час тренувального табору.

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На думку багатьох експертів саме фізична форма стала причиною поразки Ковальова від тезки Сауля – Елайдера Альвареса. Та він візьме впевнений реванш вже в наступному поєдинку після поразки й поверне чемпіонський титул.

Речі, які можуть допомогти мексиканцю здобути перемогу – більша перерва між боями (Ковальов ще в кінці літа захищав титул проти британця Ентоні Ярда), молодість (Канело на 7 років молодший) та кращий етап кар‘єри (свій пік росіянин вже пройшов).

Так, Альварес фаворит, але рішення азартних гравців заробити на росіянинові, не виглядає як щось ненормальне і надто ризиковане.