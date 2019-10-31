Сауль Альварес – Сергій Ковальов: де дивитися онлайн бій в Україні

У ніч з 2 на 3 листопада у Лас-Вегасі (США) відбудеться титульний бій у напівважкій вазі. Чемпіон за версією WBO Сергій Ковальов захищатиме титул проти мексиканця Сауля Альвареса. Титульний бій можна переглянути в Україні.

Бій Альварес – Ковальов в Україні покаже відеосервіс MEGOGO. Бій відбудеться на MGM Grand Garden Arena.

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Трансляцію можна буде подивитися тут. Трансляція поєдинку Альварес – Ковальов 3 листопада розпочнеться о 05:00 за київським часом.

Також MEGOGO буде транслювати головний поєдинок андеркарда, в якому Раян Гарсія зустрінеться з Ромеро Дуно в рамках легкої ваги.

Сауль Альварес є чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та журналу The Ring. В активі Альвареса 35 нокаутів за 55 поєдинків. Для нього бій проти Ковальова буде дебютом у напівважкій вазі.

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Ковальов провів на професійному ринзі 38 боїв (34 перемоги, 3 поразки, 1 нічия). Для росіянина це буде другий захист титулу WBO.

Детальніше про Сауля Альвареса – читайте за посиланням.