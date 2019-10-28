Альварес – Ковальов: букмекери назвали переможця титульного бою

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Альварес – Ковальов: прогноз і ставки на бій 02.11.2019
Альварес – Ковальов: букмекери назвали переможця титульного бою / boxingscene.com

У ніч з 2 на 3 листопада у Лас-Вегасі (США) відбудеться бій між Саулем Альваресом та Сергієм Ковальовим. На кону поєдинку стоятиме титул WBO у напівважкій вазі, яким володіє росіянин. Букмекери назвали фаворита протистояння.

Альварес – Ковальов: прогноз

Для Альвареса це буде дебютний бій у напівважкій вазі. У середній вазі Канело є чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та The Ring. Також мексиканець був чемпіоном світу у першій напівсередній вазі. В останньому бою Сауль легко переміг Даніеля Джейкобса.

Ковальов же у серпні нокаутом в 11-му раунді переміг Ентоні Ярда і захистив чемпіонський титул WBO. Росіянина вважають одним із найсильніших боксерів у напівважкій вазі.

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Очевидним фаворитом поєдинку, на думку букмекерів, є саме Канело. Його перемогу в поєдинку фахівці оцінюють коефіцієнтом 1,15. Коефіцієнт на те, що мексиканець здобуде дострокову перемогу – 2,75. Якщо ж рішенням суддів – 1,90.

Росіянин Ковальов є андердогом поєдинку. Його успіх у поєдинку проти Сауля оцінений коефіцієнтом 4,10. Дострокова перемога Сергія – коефіцієнт 6,30. По очках – 8,50. Нічия в поєдинку – 26.

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В активі Альвареса 35 нокаутів за 55 поєдинків. Тому є висока ймовірність, що мексиканець зуміє нокаутувати Сергія. Коефіцієнт на те, що Сауль здобуде перемогу в 7-8 раундів – 10. Коефіцієнт на те, що мексиканець переможе у 6, 7 або 8 раунді – 19.

Перемогу Ковальова з 4 до 6 раунду або з 7 до 9-го оцінено коефіцієнтом 15. Дострокова перемога Сергія Ковальова у 4, 5, 6, 7, 8 або 9 раунді оцінена коефіцієнтом 41.

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Коефіцієнт на те, що Альварес здобуде перемогу нокаутом, технічним нокаутом, дискваліфікацією суперника чи через відмову – 2,75. Коефіцієнт 7,2 на той же підсумок бою, але на користь Ковальова.

Звитягу Альвареса рішенням суддів букмекери оцінили коефіцієнтом 2,1. Натомість на успіх Ковальова рішенням суддів коефіцієнт 1,72. Букмекери пропонують коефіцієнт 1,72 на те, що боксери пройдуть всю дистанцію з 12 раундів. Якщо ж ні – коефіцієнт 1,99.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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