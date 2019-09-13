Альварес офіційно проведе бій з росіянином Ковальовим: дата та місце

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Сауль Альварес
Сауль Альварес / Фото з відкритих джерел

Чемпіон світу в середній вазі за версіями WBA і WBC Сауль Альварес (52-1-2, 35 КО) підтвердив, що наступний бій проведе проти росіянина Сергія Ковальова (34-3-1, 29 КО).

Бій мексиканця з володарем чемпіонського поясу за версією WBO в напівважкій вазі відбудеться 2 листопада.

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На кону бою буде стояти чемпіонський пояс WBO Ковальова, а ось для Альвареса це буде перший бій у напівважкій вазі.

Ковальов в серпні нокаутом в 11-му раунді здобув перемогу над британцем Ентоні Ярдом і захистив чемпіонський титул WBO. Альварес в останньому бою переміг американця Даніела Джейкобса, завоювавши титул IBF в об'єднавчому бою.

Пізніше мексиканський боксер втратив титул IBF після невдалих переговорів про захист титулу проти українця Сергія Дерев'янченка, який буде битися за цей титул з казахом Геннадієм Головкіним.

 

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Теги: Спорт Бокс
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