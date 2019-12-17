Альварес відмовився від пояса, який він відібрав у росіянина Ковальова

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Сауль Альварес / Фото з відкритих джерел

Чемпіон світу в трьох вагових категоріях Сауль Альварес (52-1-2, 35 КО) звільнив чемпіонський титул WBO в напівважкій вазі, який він завоював в листопаді в бою проти на той момент його власника Сергія Ковальова (34-4-1, 29 КО ).

Канело завоював цей пояс 2 листопада в Лас-Вегасі, коли нокаутував у 11-му раунді колишнього чемпіона світу в напівважкій вазі Сергія Ковальова.

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В кінці листопада Альварес також звільнив чемпіонський пояс за версією WBA, що говорить про його намір більше не битися в напівважкій вазі.

В даний момент мексиканець продовжує володіти титулом чемпіона WBC в середній вазі. В останньому бою він переміг Ковальова технічним нокаутом.

У нинішньому році Канело також позбавили титулу чемпіона світу в середній вазі за версією IBF, за який українець Сергій Дерев'янченко в жовтні безуспішно бився з Геннадієм Головкіним.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту
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