Альварес змістив Ломаченка з першого місця рейтингу P4P за версією The Ring

Журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг Pound-for-Pound. Сауль Альварес очолив рейтинг, змістивши Василя Ломаченка на друге місце.

В останньому поєдинку Сауль Альварес дебютував у напівважкій вазі та ефектно нокаутував Сергія Ковальова. Сауль завоював титул WBO у цій вазі. Також мексиканець є чемпіоном світу в середній вазі за версіями WBC й WBA.

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Василь Ломаченко останній бій провів 31 серпня й переміг Люка Кемпбелла. У тому поєдинку українець завоював титул WBC. Також Василь володіє поясами WBO й WBA.

У рейтингу The Ring знайшлося місце для Олександра Усика. Українець посів п'яту сходинку.

Рейтинг The Ring:

Сауль Альварес Василь Ломаченко Теренс Кроуфорд Іноуе Наоя Олександр Усик Еррол Спенс Геннадій Головкін Хуан Франсиско Естрада Артур Бетербієв Менні Пак'яо

Що таке рейтинг P4P? Pound-for-pound – це термін, що вживається в єдиноборствах, в основному в боксі, щодо бійця, який визнаний найкращим незалежно від вагової категорії.