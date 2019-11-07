Альварес змістив Ломаченка з першого місця рейтингу P4P за версією The Ring
Журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг Pound-for-Pound. Сауль Альварес очолив рейтинг, змістивши Василя Ломаченка на друге місце.
В останньому поєдинку Сауль Альварес дебютував у напівважкій вазі та ефектно нокаутував Сергія Ковальова. Сауль завоював титул WBO у цій вазі. Також мексиканець є чемпіоном світу в середній вазі за версіями WBC й WBA.
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Василь Ломаченко останній бій провів 31 серпня й переміг Люка Кемпбелла. У тому поєдинку українець завоював титул WBC. Також Василь володіє поясами WBO й WBA.
У рейтингу The Ring знайшлося місце для Олександра Усика. Українець посів п'яту сходинку.
Рейтинг The Ring:
- Сауль Альварес
- Василь Ломаченко
- Теренс Кроуфорд
- Іноуе Наоя
- Олександр Усик
- Еррол Спенс
- Геннадій Головкін
- Хуан Франсиско Естрада
- Артур Бетербієв
- Менні Пак'яо
Що таке рейтинг P4P? Pound-for-pound – це термін, що вживається в єдиноборствах, в основному в боксі, щодо бійця, який визнаний найкращим незалежно від вагової категорії.