Альварес змістив Ломаченка з першого місця рейтингу P4P за версією The Ring

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / boxingscene.com

Журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг Pound-for-Pound. Сауль Альварес очолив рейтинг, змістивши Василя Ломаченка на друге місце.

В останньому поєдинку Сауль Альварес дебютував у напівважкій вазі та ефектно нокаутував Сергія Ковальова. Сауль завоював титул WBO у цій вазі. Також мексиканець є чемпіоном світу в середній вазі за версіями WBC й WBA.

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Василь Ломаченко останній бій провів 31 серпня й переміг Люка Кемпбелла. У тому поєдинку українець завоював титул WBC. Також Василь володіє поясами WBO й WBA.

У рейтингу The Ring знайшлося місце для Олександра Усика. Українець посів п'яту сходинку.

Рейтинг The Ring:

  1. Сауль Альварес
  2. Василь Ломаченко
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Іноуе Наоя
  5. Олександр Усик
  6. Еррол Спенс
  7. Геннадій Головкін
  8. Хуан Франсиско Естрада
  9. Артур Бетербієв
  10. Менні Пак'яо

Що таке рейтинг P4P? Pound-for-pound – це термін, що вживається в єдиноборствах, в основному в боксі, щодо бійця, який визнаний найкращим незалежно від вагової категорії.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко
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