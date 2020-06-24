Американець Франко сенсаційно відправив у нокдаун чемпіона світу WBA: яскраве відео
У Лас-Вегасі відбувся бій між чемпіоном світу за версією WBA австралійцем Ендрю Молоні і претендентом на титул американцем Джошуа Франко. Поєдинок очікувано завершився поразкою чемпіона.
Австралієць проводив дебютний захист титулу та зіткнувся з великими проблемами, пише 24 канал.
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Неочікуваний бій
Франко дав серйозний бій чемпіону. Суперник розбив Молоні обличчя, а в 11-му раунді і зовсім змусив рефері відрахувати австралійцю нокдаун. Американець вдало провів комбінацію потужних ударів.
У підсумку поєдинок завершився одноголосним рішенням суддів – 115:112, 114:113, 114:113 на користь Франко. Власне, якби не нокдаун, то бій завершився б внічию.
- Франко став чемпіоном світу за версією WBA в найлегшій вазі.
- Перемога дала йому право на бій з Романом Гонсалесом, який є чемпіоном у другій найлегшій вазі.