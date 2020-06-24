У Лас-Вегасі відбувся бій між чемпіоном світу за версією WBA австралійцем Ендрю Молоні і претендентом на титул американцем Джошуа Франко. Поєдинок очікувано завершився поразкою чемпіона.

Австралієць проводив дебютний захист титулу та зіткнувся з великими проблемами, пише 24 канал. Варто побачити Упав як підкошений: мексиканський боксер відправив опонента у глухий нокаут – відео Неочікуваний бій Франко дав серйозний бій чемпіону. Суперник розбив Молоні обличчя, а в 11-му раунді і зовсім змусив рефері відрахувати австралійцю нокдаун. Американець вдало провів комбінацію потужних ударів. У підсумку поєдинок завершився одноголосним рішенням суддів – 115:112, 114:113, 114:113 на користь Франко. Власне, якби не нокдаун, то бій завершився б внічию. That #AndNew moment!!@JoshuaFranco_ comes on late, with an 11th round knockdown making the difference as he scores the upset and takes the WBA Super Flyweight strap #MoloneyFranco pic.twitter.com/FTOAm3LjUq — Top Rank Boxing (@trboxing) June 24, 2020 Франко став чемпіоном світу за версією WBA в найлегшій вазі.

Перемога дала йому право на бій з Романом Гонсалесом, який є чемпіоном у другій найлегшій вазі.