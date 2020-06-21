У головному бою турніру UFC Вегас 3, що відбувався у Лос-Анджелесі, зустрілися 31-річний росіянин Олександр Волков і 29-річний американець Кертіс Блейдс. Перемогу у поєдинку святкував Блейдс.

За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Кертіс Блейдс – 48-46, 48-47, 49-46, пише 24 канал.

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Домінування американця

Більша частина часу у поєдинку пройшла за повної переваги американця. Однак за кількістю точних ударів перевага була у росіянина – 127-116. За статистикою тейкдаунів очікувано попереду був Блейдс – 14 вдалих спроб з 25 проти однієї з двох у росіянина.

Для Блейдса ця перемога стала 14 в кар'єрі і четвертою поспіль. Росіянин Волков має у своєму активі 31 перемогу і вісім поразок в MMA.

За цей бій росіянин заробив 80 тисяч доларів. Переможець бою Блейдс поповнив свій бюджет 120 тисячами доларів.

Огляд бою Волков – Блейдс