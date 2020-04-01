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Американець Девід Хейні кинув виклик Ломаченку, українець прийняв та готовий до поєдинку

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Василь Ломаченко / facebook.com/vasiliy.lomachenko.1401

Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, WBC Franchise Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) та ексчемпіон WBC американець Девін Хейні (24-0, 15 КО) на карантині зіткнулися у віртуальній перепалці та домовились про бій. Промоутер американця готовий все організувати.

Транслятор DAZN на своїй сторінці в інстаграмі розмістив пост з досить цікавою турнірною сіткою фентезі турніру у легкій вазі, де у фінал вийшла пара Ломаченко – Хейні.

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DAZN Fantasy Fights: Lightweight Division. Who wears the Lightweight Crown, Lomachenko or Haney?

Допис, поширений DAZN USA (@dazn_usa)

Американець першим відписав у коментарях до посту та заявив, що нокаутує Ломаченка. Українець довго не чекав із відповіддю та запитав, чи слова Хейні серйозні. Тоді Хейні гучно заявив: "Даймо фанатам те, що вони хочуть побачити".

І Ломаченко відповів, що готовий битися з американцем. Тоді до розмови приєднався промоутер американця Едді Хірн, який погодився організувати бій: "Ломаченко, Хейні, зробімо це".

Результатом словесної "бійки" стала попередня домовленість між боксерами про майбутній поєдинок.

Промоутер американця обіцяє українському боксеру заробити за цей бій близько 9 мільйонів доларів.

Додамо, що через пандемію коронавірусу усі поєдинки до 30 червня були перенесені.

Досягнення Василя Ломаченка

  • На літніх Олімпійських іграх у Пекіні у 2008 році став першим, перемігши у фіналі представника Франції з рахунком 9:1. Міжнародна боксерська асоціація АІВА визнала Ломаченка найтехнічнішим боксером Олімпіади-2008 року та вручила йому Кубок Вела Баркера.
  • На Олімпіаді-2012, яка відбувалась у Лондоні знову став чемпіоном. У фіналі переміг Хан Сун Чула з південної Кореї.
  • Протягом 2012-2013 років був у складі боксерської команди "Українські отамани", що виступала в аматорській лізі World Series of Boxing. У складі команди Василь Ломаченко не зазнав жодної поразки.
  • У другому бою професійної кар'єри Василь Ломаченко прагнув встановити рекорд, завоювавши звання чемпіона світу, однак на заваді стала єдина поразка, яку зазнав титулований боксер. У 2014 році на рингу українець зійшовся з Орландо Салідо (Мексика). Суперник вів "брудний" бій, завдаючи удари по печінці та нирках. За увесь поєдинок Салідо наніс близько 40 ударів нижче пояса, однак рефері ніяк не звертав на це уваги. За результатами українець таки програв.
  • Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA / WBO.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Василь Ломаченко Спорт Бокс
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