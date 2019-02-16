Американець Мітріон нокаутував росіянина Харітонова ударом між ніг: карколомне відео

2627 Читать новость на русском
Сергій Харітонов
Сергій Харітонов / Bellator

Головний поєдинок турніру Bellator 215 між Меттом Мітріоном (13-6) і Сергієм Харітоновим (28-6) тривав менше 1 хвилини.

Вже на 15 секунді поєдинку американець лоу-кіком потрапив Харітонову в пах. Сергій впав і не продовжив бій – удар виявився занадто болючим.

Читайте також: Боксер, з яким хоче битися Ломаченко, зламав ніс супернику та брутально його нокаутував: відео

Сергій пройшов обстеження, йому зробили УЗД. Діагностована гематома, нічого страшного. Зараз він повернувся з лікарні, і поки йому важко пересуватися,
– наводить ТАСС слова представника команди Харітонова.

Після бою Мітріон вибачився за інцидент у своєму Instagram: "Я розчарований. Сергій, ти легенда. Мені дуже соромно за те, що сталося. Я прошу вибачення перед усіма, хто так чекав цього бою. Я вже сказав Скотту Кокеру [президенту Bellator], що готовий битися знову хоч завтра. Якщо будь-який важковаговик отримає травму – я готовий вийти на заміну. Ще раз – я приношу всім вибачення. Це просто нещасний випадок".

Дивіться відео удару між ніг у поєдинку Метт Мітріон – Сергій Харітонов

На рахунку 38-річного Харітонова 28 перемог і шість поразок в ММА. 40-річний Мітріон здобув 13 перемог і програв шість боїв.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Коли Гройсман внесе подання щодо призначення Супрун міністром охорони здоров'я
сьогодні
1500
Теги: Спорт MMA Змішані єдиноборства
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Світоліна, Цуренко та Ястремська дізналися перших суперниць на турнірі в Дубаї
сьогодні 13:45 Світоліна, Цуренко та Ястремська дізналися перших суперниць на турнірі в Дубаї
107
Фанати "Динамо" Загреб вивісили український прапор під час матчу Ліги Європи: фотофакт
15 лютого 19:32 Фанати "Динамо" Загреб вивісили український прапор під час матчу Ліги Європи: фотофакт
1038
Ліверпуль і Баварія зіграють рок-н-рол на "Енфілді"
15 лютого 18:37 Ліверпуль і Баварія зіграють рок-н-рол на "Енфілді"
Михайло Гема 178
Жіноча збірна України з футзалу провела яскраву фотосесію перед Фіналом чотирьох: фото
15 лютого 13:46 Жіноча збірна України з футзалу провела яскраву фотосесію перед Фіналом чотирьох: фото
1558
Нарешті хлопчик: воротар збірної України вчетверте став батьком (фото)
15 лютого 12:05 Нарешті хлопчик: воротар збірної України вчетверте став батьком (фото)
728
Та ми просто катком пройдемося по цьому вашому Ломаченку, – тренер Лопеса пригрозив українцю
15 лютого 10:36 Та ми просто катком пройдемося по цьому вашому Ломаченку, – тренер Лопеса пригрозив українцю
742
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук