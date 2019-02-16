Американець Мітріон нокаутував росіянина Харітонова ударом між ніг: карколомне відео

Головний поєдинок турніру Bellator 215 між Меттом Мітріоном (13-6) і Сергієм Харітоновим (28-6) тривав менше 1 хвилини.

Вже на 15 секунді поєдинку американець лоу-кіком потрапив Харітонову в пах. Сергій впав і не продовжив бій – удар виявився занадто болючим.

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Сергій пройшов обстеження, йому зробили УЗД. Діагностована гематома, нічого страшного. Зараз він повернувся з лікарні, і поки йому важко пересуватися,

– наводить ТАСС слова представника команди Харітонова.

Після бою Мітріон вибачився за інцидент у своєму Instagram: "Я розчарований. Сергій, ти легенда. Мені дуже соромно за те, що сталося. Я прошу вибачення перед усіма, хто так чекав цього бою. Я вже сказав Скотту Кокеру [президенту Bellator], що готовий битися знову хоч завтра. Якщо будь-який важковаговик отримає травму – я готовий вийти на заміну. Ще раз – я приношу всім вибачення. Це просто нещасний випадок".

Дивіться відео удару між ніг у поєдинку Метт Мітріон – Сергій Харітонов

На рахунку 38-річного Харітонова 28 перемог і шість поразок в ММА. 40-річний Мітріон здобув 13 перемог і програв шість боїв.

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