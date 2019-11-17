Американець Найт нокаутом взяв реванш у росіянина Лобова на турнірі BKFC 9: відео

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Джейсон Найт – Артем Лобов результат і відео

На арені Mississippi Coast Convention Center в Білоксі, штат Міссісіпі, завершився турнір з боїв на голих кулаках BKFC 9, головною подією якого став реванш колишніх бійців UFC Артема Лобова і Джейсона Найта.

Найт у важкому бою нокаутував Лобова. По ходу бою американець кілька разів відправляв суперника в нокдаун.

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На початку п'ятого раунду Лобов пропустив удар в область розсічення і важко впав на канвас. Артем спробував піднятися, але він ледве стояв на ногах, внаслідок чого рефері дав відмашку.

Нагадаємо, що у квітні 2019 року Артем Лобов переміг Джейсона Найта рішенням суддів на турнірі BKFC 5.

Джейсон Найт – Артем Лобов відео бою

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Змішані єдиноборства
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