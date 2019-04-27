Американець у жорсткому бою нокаутував мексиканського ветерана: відео

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Джессі Варгас
Джессі Варгас / twitter.com/boxingpl

Американець Джессі Варгас (29-2-2, 11 KO) дебютував у першій середній вазі (до 69,9 кг) достроковою перемогою над запеклим мексиканським ветераном рингу Умберто Сото (69-10-2, 37 KO).

Бій для мексиканця розпочався з двох поспіль неприємностей. Спершу відбулося зіткнення головами, потім Сото пропустив удар нижче пояса. Варгас переважно працював другим номером, намагався перехоплювати атаки ветерана завдяки перевазі у швидкості.

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У 2-му раунді бійці знову зіткнулися головами. На цей раз не пощастило Варгасу – розсічення біля лівого ока. Бійці часом хвацько обмінювалися ударами, американець знову "зарядив" Сото нижче пояса.

У 6-й трихвилинці у Варгаса пройшла "двійка" й ветеран з Мексики не встояв. Однак Сото продовжив бій, але повністю не відновився. Варгас кинувся на добивання і змусив рефері зупинити бій.

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Теги: Спорт Бокс
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