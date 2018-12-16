Американець, який хоче бою з Ломаченком, страшними ударами нокаутував суперника: фото та відео

Досі непереможний американський боксер Теофімо Лопес зумів здобути чергову перемогу. 21-річний спортсмен брутально нокаутував Діего Магдалено.

Стартовий раунд пройшов у позиційній боротьбі, але в кінцівці трихвилинки Лопес шокував співвітчизника й понісся на добивання, проте не встиг.

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Згодом бійці обмінялися неприємними репліками на адресу один одного, змусивши рефері розтягувати їх по кутах.

Починаючи з 2-го раунду Лопес змусив Магдалено перейти в режим виживання, серйозно розбивши тому обличчя.



Фото: boxingscene.com

У 6-му раунді Магдалено побував у важкому нокдауні – пройшов лівий хук в щелепу. Андердог продовжив сутичку, але в наступній трихвилинці пропустив два поспіль лівих хука й важко впав на канвас рингу – нокаут.

Раніше батько й тренер Теофімо Лопеса (11-0, 9 КО) Теофімо Лопес-старший заявив, що його син налаштований зустрітися з Василем Ломаченком (12-1, 9 КО) і відібрати пояси українця.

Зазначимо, що ганський боксер Річард Коммі переміг росіянина Ісу Чанієва технічним нокаутом у другому раунді в бою за титул IBF у легкій вазі. Саме з Коммі Ломаченко хотів би провести наступний бій та завоювати титул IBF.

Останній бій Василь Ломаченко провів 8 грудня в Нью-Йорку. Він розібрався з пуерторіканцем Хосе Педрасою і додав до своєї колекції титул Всесвітньої боксерської організації (WBO) у легкій вазі.

12 квітня Ломаченко повернеться у ринг. Василю потрібно провести захист титулу WBA, щоб не втратити його.

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