Одеський футбольний клуб "Чорноморець" може придбати американська компанія Allrise Capital. Представники інвестиційного фонду Allrise Capital вслід за купівлею стадіону "Чорноморець" хочуть придбати й однойменний клуб.

Про те, що Allrise Capital хоче придбати футбольний клуб, розповів представник американської компанії Ігор Перун. Про це повідомляє UA-Football.

Американці вже звернулися до президента "Чорноморця"

Перун розповів, що є консультантом Allrise Capital щодо подальшої купівлі ФК "Чорноморець".

За словами Перуна, після перемоги на торгах з купівлі одеського стадіону до нього звернулися з питанням "відродження великого футболу в Одесі".

Я сказав, що вона перспективна, але ось чи по кишені вам? Мені відповіли ствердно, після чого виникла необхідність зустрітися з президентом "Чорноморця" Леонідом Клімовим і обговорити цю тему – покупка або інвестування,

– розповів Перун.

Він повідомив, що вже відбулася зустріч членів Allrise Capital з представником Клімова.

"Той пообіцяв, що через три дні перетелефонує він або сам Леонід Михайлович. Так що тепер все в цьому питанні залежить лише від рішення і відповіді Клімова", – сказав Перун.

Він додав, що на момент продажу стадіон "Чорноморець" був заарештований.

Що відомо про американську компанію?

За даними "Думская", це невелике приватне підприємство ALLRISE CAPITAL INC, засноване у 2016 році як ALLRISE FINANCIAL GROUP, INC. і перереєстроване торік.

Базується у місті Ірвайн, штат Каліфорнія (США).

Компанія займається "інвестиційною діяльністю", в ній працює до 10 співробітників.

Генеральний директор Allrise Capital Inc – Руслан Зинуров, виконавчий директор – Михайло Трубчік. У реєстраційних документах також згадується Володимир Євсєєв.