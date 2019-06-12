Американська боксерка може побити унікальний рекорд Ломаченка

Абсолютна чемпіонка світу у середній вазі Кларесса Шилдс (9-0, 2 КО) має реальний шанс побити рекорд Василя Ломаченка (13-1, 10 КО).

Американка завойовувала пояса чемпіонки в середньому і другому середньому дивізіонах, а тепер отримала бій за вакантний титул WBO в першій середній вазі. Шилд битиметься за пояс з хорваткою Іваною Хабазін (20-3, 7 КО) 17 серпня в рідному місті американки Флінта, Мічиган.

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Таким чином, Шилдс має можливість стати чемпіонкою світу в трьох дивізіонах вже в своєму десятому поєдинку, тоді як Василю Ломаченку для цього знадобилося 12 боїв. А пізніше рекорд українця повторив японець Косеі Танака.

Цікаво, що Шилдс, як і Ломаченко, програла лише один бій у час своєї любительської кар'єри, вигравши два золота Олімпійських ігор і Кубок Вела Баркера.

Раніше Шилдс вже заявляла про те, що націлена на рекорд українця, а також кидала виклик Геннадію Головкін.

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