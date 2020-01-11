Американська боксерка побила неймовірний рекорд Ломаченка

Американка Кларесса Шилдс у ніч з п'ятниці на суботу в головному бою вечора боксу в Атлантік Сіті перемогла хорватку Іванну Хабазін. 24-річна боксерка увійшла в історію, побивши рекорд українця Василя Ломаченка.

Завдяки цій перемозі американка стала чемпіонкою світу в третьому дивізіоні за 10 боїв, побивши рекорд Ломаченка.

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Українцю, щоб стати чемпіоном у трьох дивізіонах знадобилося 12 поєдинків. Василь був чемпіоном у напівлегкій та другій напівлегкій вазі.

Наразі Ломаченко є чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, WBC у легкій вазі.

Поєдинок Шилдс проти Хабазін пройшов повністю за переваги американки. Вона виграла кожен з раундів, а в шостому – хорватка після серії ударів по печінці побувала в нокдауні.

У підсумку судді винесли одноголосний розгромний вердикт на користь Шилдс – 100:89, 100:90 і 99:89.