Американська гімнастка підірвала мережу своїм виступом: відео

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – 21-річна американська гімнастка Кейтлі Охаші виступ під час студентського чемпіонату США менш ніж за місяць на YouTube переглянули понад 23 мільйонів разів. Це більше, ніж будь-який інший спортивний ролик 2019 року.

Також у випуску:

Кросфіт – це молодий ефектний спорт, який агресивно захоплює прихильників. Цю систему фізичних тренувань у 2000 році вигадав і зареєстрував Грег Гласман. Кросфіт став надзвичайно популярним і приніс Гласману великі прибутки. З

2007 року Гласман створив змагання з кросфіту, де значна армія прихильників здорового способу життя могла помірятись мускулами.