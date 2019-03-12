Американська гімнастка підірвала мережу своїм виступом: відео

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У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – 21-річна американська гімнастка Кейтлі Охаші виступ під час студентського чемпіонату США менш ніж за місяць на YouTube переглянули понад 23 мільйонів разів. Це більше, ніж будь-який інший спортивний ролик 2019 року.

Також у випуску:

Кросфіт – це молодий ефектний спорт, який агресивно захоплює прихильників. Цю систему фізичних тренувань у 2000 році вигадав і зареєстрував Грег Гласман. Кросфіт став надзвичайно популярним і приніс Гласману великі прибутки. З

2007 року Гласман створив змагання з кросфіту, де значна армія прихильників здорового способу життя могла помірятись мускулами. 

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Теги: Спорт Новини США Спортивна гімнастика Спорт навиворіт
Джерело: 24 канал
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