Американська гімнастка померла після трагічного тренування: лікарі три дні боролися за її життя

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Мелані Коулман померла
Мелані Коулман померла

20-річна американська гімнастка Мелані Коулман загинула після падіння з брусів під час тренування.

Трагедія сталася 8 листопада в залі, де Коулман займалася більше десяти років. На тренуванні Мелані виконувала вправу на різновисоких брусах, але не втрималася і зірвалася вниз. Про це повідомляє The Connecticut Post.

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Спортсменку доставили в лікарню з важкою травмою хребта. Лікарі три доби боролися за життя гімнастки, але 11 листопада Мелані померла.

Коулман була капітаном гімнастичної команди, а також учасницею державної програми з підготовки олімпійських атлетів. Її успіхи зазначила Федерація гімнастики США.

"Тренери і викладачі описують Мелані як особливу молоду дівчину. Вона домагалася успіхів, як в класі, так і в залі. Ми висловлюємо глибоку симпатію її родичам і друзям", – сказав глава університету Джо Бертоліні.

Зазначається, що після смерті органи Мелані Коулман були використані для донорства.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Спортивна гімнастика
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