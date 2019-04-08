Американська гімнастка зламала дві ноги під час невдалого приземлення: моторошне відео
Американська гімнастка Сем Черіо під час виступу невдало приземлилася. Дівчина зламала дві ноги та вивернула колінні суглоби.
Гімнастка намагалася виконати вправу дабл фронтфліп під час виступу на регіональних університетських змаганнях в штаті Луїзіана. Однак вона невдало приземлилася на край мата. Внаслідок невдалого приземлення дівчина зламала обидві ноги та вивернула колінні суглоби.
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Відео отримання травми гімнасткою (обережно, 18+)
Після цієї травми Сем Черіо заявила про закінчення кар'єри гімнастки.
Джерело: 24 Канал
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