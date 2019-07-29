Американська легкоатлетка побила світовий рекорд росіянки, який тримався 16 років: відео

29-річна американка Далайла Мухаммад побила світовий рекорд на 400-метрівці з бар’єрами.

Під час чемпіонату США в Де-Мойні (штат Айова) олімпійська чемпіонка-2016 подолала дистанцію за 52,20 секунди і на 14 сотих поліпшила досягнення, встановлене на першості РФ-2003 в Тулі росіянкою Юлією Печонкіною.

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До слова, у фіналі чемпіонату США підібрався дійсно зірковий склад. Конкуренцію Мухаммад становили володарка найкращого результату сезону Сідні Маклафлін (53,32 с), а також бронзовий призер Ріо 2016 Ашлі Спенсер.

Ну і не можна не згадати про 13-річну Деонке Букман, яка хоч і зайняла останнє місце в фіналі, але зуміла пробитися в нього в такому молодому віці.

Далайла Мухаммад окрім олімпійського золота двічі – у Москві-2013 і Лондоні-2017 – була срібною призеркою чемпіонатів світу.

Спорт 24 писав, що 17-річна плавчиня Реган Сміт оновила світовий рекорд на дистанції 200 метрів на спині.