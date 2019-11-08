Американська тенісистка напала на свою суперницю після матчу на турнірі ITF: відео
Канадка Кетрін Себов обіграла американку Алішею Паркс в матчі 1/8 фіналу турніру ITF в Лас-Вегасі (6:0, 7:6).
Після закінчення зустрічі, роздратована Паркс кинула ракетку на корт. При рукостисканні Себов сильно потиснула руку американській тенісистці, на що Аліша бурхливо відреагувала, спробувавши накинутися на свою опонентку.
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На відео можна почути, як американка вимовляє "Вона знову стиснула мою руку!". Суддя підтвердив, що бачив цей епізод.
На корт також вибіг і представник команди Паркс, який не стримував себе у словах і жестах по відношенню до Себов.
У чвертьфіналі Себов зустрінеться з білоруською спортсменкою Ольгою Говорцовою.
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