Американська тенісистка напала на свою суперницю після матчу на турнірі ITF: відео

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Аліша Паркс
Аліша Паркс / btu.org.ua

Канадка Кетрін Себов обіграла американку Алішею Паркс в матчі 1/8 фіналу турніру ITF в Лас-Вегасі (6:0, 7:6).

Після закінчення зустрічі, роздратована Паркс кинула ракетку на корт. При рукостисканні Себов сильно потиснула руку американській тенісистці, на що Аліша бурхливо відреагувала, спробувавши накинутися на свою опонентку.

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На відео можна почути, як американка вимовляє "Вона знову стиснула мою руку!". Суддя підтвердив, що бачив цей епізод.

На корт також вибіг і представник команди Паркс, який не стримував себе у словах і жестах по відношенню до Себов.

У чвертьфіналі Себов зустрінеться з білоруською спортсменкою Ольгою Говорцовою.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Теніс
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