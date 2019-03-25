Баскетболіст приніс перемогу завдяки кидку зі своєї половини поля разом із сиреною: відео

У матчі НБА між "Шарлотт" (Charlotte Hornets) та "Торонто (Toronto Raptors) переможець визначився вже зі звуком сирени про закінчення гри. Влучний кидок вдався Джеремі Лембу.

На останніх секундах зустрічі за рахунку 114:112 на користь "Торонто", Лемб мало не втратив м'яч. Але підхопивши його на своїй половині майданчика, кинув у бік кошика суперника. У цей час пролунала сирена про закінчення матчу. І разом з нею м'яч залетів у кошик. Відтак кидок було зараховано, а "Шарлотт" здобув перемогу 114:115.

Читайте також: Гармашу й не снилось: баскетболіст НБА влучив у кошик з 20 метрів: відео

Окрім того, Джеремі Лемб став автором найбільш дальнього баззер-бітера з 2010 року

Відео неймовірного кидка Джеремі Лемба

Що таке баззер-бітерДослівно – кидок із сиреною (англ. buzzer beater). Кидок в баскетболі, здійснений безпосередньо перед закінченням чверті та з супутнім звуком сирени. У більшості випадків вживається щодо вдалих кидків, що приносять команді перемогу або переводять гру в овертайм. Але також може означати кидок в самому кінці чверті або половини гри. Якщо гравець випускає м'яч з рук, і дзвін сирени про закінчення часу відбувається в польоті м'яча, точний кидок все одно зараховується.