Баскетболіст приніс перемогу завдяки кидку зі своєї половини поля разом із сиреною: відео

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Джеремі Лемб закинув найкращий баззер-біттер з 2010 року
Джеремі Лемб закинув найкращий баззер-біттер з 2010 року / Getty Images

У матчі НБА між "Шарлотт" (Charlotte Hornets) та "Торонто (Toronto Raptors) переможець визначився вже зі звуком сирени про закінчення гри. Влучний кидок вдався Джеремі Лембу.

На останніх секундах зустрічі за рахунку 114:112 на користь "Торонто", Лемб мало не втратив м'яч. Але підхопивши його на своїй половині майданчика, кинув у бік кошика суперника. У цей час пролунала сирена про закінчення матчу. І разом з нею м'яч залетів у кошик. Відтак кидок було зараховано, а "Шарлотт" здобув перемогу 114:115.

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Окрім того, Джеремі Лемб став автором найбільш дальнього баззер-бітера з 2010 року

Відео неймовірного кидка Джеремі Лемба

Що таке баззер-бітерДослівно – кидок із сиреною (англ. buzzer beater). Кидок в баскетболі, здійснений безпосередньо перед закінченням чверті та з супутнім звуком сирени. У більшості випадків вживається щодо вдалих кидків, що приносять команді перемогу або переводять гру в овертайм. Але також може означати кидок в самому кінці чверті або половини гри. Якщо гравець випускає м'яч з рук, і дзвін сирени про закінчення часу відбувається в польоті м'яча, точний кидок все одно зараховується.

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Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол NBA
Джерело: 24 Канал
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