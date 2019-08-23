Американський баскетболіст закинув м'яч у своє кільце під час матчу збірної США: відео

Збірна США готується до участі в Чемпіонаті світу з баскетболу. Турнір відбудеться в Китаї.

Команда проводить товариські зустрічі. Одна з таких – проти збірної Австралії. Сам матч закінчився з рахунком 102:86.

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Під час однієї з атак австралійців форвард збірної США Кайл Кузма випадково закинув м'яч у власне кільце.

Відео кидка по власному кільці від Кайла Кузми

Варто додати, що перший з двох товариських матчів Австралія – США відвідали 51 218 уболівальників. Зустріч відбулася в Мельбурні. При цьому деякі з відвідувачів товариського матчу отримали від організаторів грошову компенсацію. У рекламі гри повідомлялося, що в Мельбурн приїдуть суперзірки НБА Стефен Каррі та ЛеБрон Джеймс. Обоє баскетболістів входили в розширений склад команди США в минулому році, коли була досягнута домовленість про проведення товариських матчів в Австралії. Організатори використали їх для розкрутки гри. Однак вони не грають за команду в цьому році.

Другий матч між командами запланований на суботу, 24 серпня.