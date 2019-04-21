Американський боксер ефектно нокаутував суперника та хоче бій проти Василя Ломаченка: відео
Американський боксер Теофімо Лопес переміг фіна Едіса Татлі. Тепер 21-літній боксер хоче бій проти Василя Ломаченка.
Лопес переміг Татлі нокаутом у п'ятому раунді. Він "хитнув" суперника, після чого завдав потужного удару в корпус. Після цього удар Татлі впав колінами на ринг і не зумів продовжити бій.
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Відео нокауту у виконанні Теофімо Лопеса
Цього разу після бою Теофімо Лопес не викликав Василя Ломаченка на бій. Однак ще до бою проти Едіса Татлі він неодноразово заявляв, що хоче битися з українцем. Але готовий це зробити лише у 2019 році.
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Ломаченко теж вирішив відповісти Лопесу. Українець заявив, що готовий на бій проти нього за умови, що у нього буде чемпіонський пояс. Поки такого титулу у американця немає.
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