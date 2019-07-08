Американський боксер хоче реваншу з Усиком: Я молюся і працюю, щоб помститися за єдину поразку

Американський боксер Майкл Хантер (17-1, 12 КО) сподівається отримати можливість провести реванш з Олександром Усиком (16-0, 12 КО). Хантер хоче помститися українцю за єдину поразку у своїй кар'єрі.

Хантер вважає, що переможець матчу-реваншу Ентоні Джошуа – Енді Руїс не битиметься з Усиком, хоча Усик обов'язковий претендент. За його словами, завжди є можливість знайти шлях, щоб не битися.

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Також американець переконаний, що Усику буде складно отримати бої в суперважкій вазі, адже він боксер важкого дивізіону. Також Хантер вважає, що реванш проти Олександра буде зовсім іншим, у порівнянні з першим боєм.

Якщо ми проведемо реванш, то він буде абсолютно іншим, у порівнянні з першим боєм. У суперважкому дивізіоні немає обмежень у вазі. Навіть під час табору тобі не потрібно замислюватися про вагу. Буде цікаво провести реванш, особливо в супертяжах. Я молюся і працюю кожен день, щоб помститися за ту єдину поразку в моїй кар'єрі,

– заявив Хантер.

Усик та Хантер билися 8-го квітня 2017 року. Хантеру відрахував нокдаун у 12 раунді. Олександр переміг одноголосним рішенням суддів: 117-110 117-110 117-110 та вдруге захистив титул чемпіона світу за версією WBO.

Спорт 24 писав, що Олександр Усик, який хоче дебютувати у новій ваговій категорії, очолив рейтинг у суперважкій вазі. Олександр несподівано був призначений обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у суперважкій вазі за пояс WBO.

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В останньому бою Олександр Усик переміг нокаутом Тоні Белью в листопаді минулого року і захистив всі свої титули в крузервейті, однак пізніше сам відмовився від пояса чемпіона за версією WBA через перехід в суперважку вагу.

Свій дебютний поєдинок у суперважкій вазі Олександр Усик проведе у вересні – його суперником може бути 38-річний Карлос Такам .