Американський боксер пообіцяв відправити Ломаченка на пенсію через зухвалу заяву

Непереможний американський боксер Джервонта Девіс (21-0, 20 КО), який володіє поясами WBA Super і IBF у легкій вазі, відповів на пропозицію 31-річного українського бійця Василя Ломаченка (12-1, 9 КО) провести бій безкоштовно.

Зовсім нещодавно українець заявив про те, що готовий битися з 24-річним американцем безкоштовно. Утім, Девіс не розділяє цієї думки. Більш того, він пригрозив Ломаченку, що в разі їхньої зустрічі в рингу, він відправить Василя на пенсію.

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А якого біса я повинен виходити в ринг безкоштовно? Ти маєш рацію, я ніколи цього не зроблю. Я боксер-професіонал, старий. Якщо ми будемо битися, обіцяю, я відправлю його на пенсію,

– написав Девіс у своєму Twitter.

Цікаво, що згодом Девіс видалив пост з цією фразою із соцмережі.

Джервонта Девіс до свого юного для боксера віку встиг провести 21 професійний бій і у всіх переміг. Дебютував в боксі Джервонта в 2013 році, коли йому було лише 19 років.

12 квітня Василь Ломаченко буде битися з Ентоні Кроллою. У цьому бою українець захищатиме титули чемпіона світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі.

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