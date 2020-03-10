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Американський боксер продовжує провокувати Володимира Кличка – фото

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Шеннон Бріґґс / twitter.com/facts_wicked

Відомий боксер Шеннон Бріґґс вже не раз провокував ексчемпіона світу Володимира Кличка. Раніше, американець провокував українського боксера у тренувальному залі та регулярно постить у одній із соцмереж провокативні пости у сторону Володимира Кличка.

Боксер виклав пост у інстаграм, де тримає голову українського боксера на підносі. Сам Бріггс перебуває в формі офіціанта.

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Ти дозволиш?,
– коротко підписав фотографію боксер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You rang? #chaaammmppp #LETSGOCHAMP #ceooftheliverinstitute

Допис, поширений Shannon Briggs (@cannon_briggs)

Додамо, що свій останній поєдинок на профі-рингу Шеннон Бріггс провів у травні 2016 року.

У 2017 році Володимир Кличко оголосив про завершення спортивної кар'єри.

У 2010 році Бріггс зустрічався на рингу з Віталієм Кличком і програв одноголосним рішенням суддів. Боровся із Віталієм Кличком в бою за пояс чемпіона світу версії WBC. Хоча він і не був нокаутований, він отримав травми. Після бою з Віталієм Кличком, Шеннон Бріґґз був госпіталізований до реанімаційного відділення університетської клініки міста Гамбурга.

В лікарні в Шеннона Бріґґза діагностували переломи стінок орбіт обох очей, окрім того, було встановлено, що він пошкодив зв'язки і м'язи руки.

За межами рингу Бріґґз займається акторством. Він зробив свій телевізійний дебют у "New York Undercover" в 1995 році і з того часу з'являвся в художніх фільмах "Bad Boys 2" з Віллом Смітом і Мартіном Ловренсом.

Попередню таку провокацію боксер постив також у інстаграмі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAKE BREAKING RIBS GREAT AGAIN !!!! #LETSGOCHAMP #shantaclaus #iTsTheChamp

Допис, поширений Shannon Briggs (@cannon_briggs)

 

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Автор: Софія Кулай
Теги: Володимир Кличко Новини Спорту Спорт Бокс
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