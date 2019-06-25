Американський боксер прокоментував чутки про те, що він нокаутував Джошуа на спарингу

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Джої Давейко
Джої Давейко / Фото з відкритих джерел

Американський важковаговик Джої Давейко прокоментував чутки, що курсують навколо його спарингів з Ентоні Джошуа.

Давейко розповів, що отримував погрози через інформацію про те, що він нокаутував Ентоні Джошуа під час спарингів.

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Я дуже поважаю Джошуа, я не буду говорити про спаринги. Я ніколи не був таким бійцем, я був у таборі з великою кількістю людей, великою кількістю чемпіонів у важкій вазі, я ніколи не буду говорити про спаринги. Це питання боксерського братства.

Я отримував погрози розправи в Інстаграмі. Що є то є. Я не кажу про спаринг-історії. Я ніколи нічого не говорив про це,
– сказав Давейко.

Раніше повідомлялося, що Ентоні Джошуа вийшов на бій з Енді Руїсом (33-1, 22 КО) після нокауту, в якому він побував під час спаринг-сесії за тиждень до бою. Екс-чемпіона світу в спарингу в обміні ударами відправив у нокаут саме Джої Давейко.

Нагадаємо, що Джошуа чотири рази побував в нокдауні під час поєдинку з Руїсом і рефері вирішив зупинити бій в сьомому раунді.

Для Ентоні це перша поразка в кар'єрі, до цього він переміг у 22 боях, в тому числі у Володимира Кличка, завдяки чому став абсолютним чемпіоном світу. Для британця це був перший бій в США.

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Ентоні Джошуа
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