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Схоже на расизм: американський боксер заявив, що не програє Ломаченку через колір шкіри

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Девін Хейні / Getty Images

Чемпіон WBC "у відпустці" Девін Хейні (24-0, 15 КО) відзначився расистською заявою щодо українця Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

Американця цитує Майкл Бенсон з посиланням на 78sportstv.

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Я ніколи в житті не програю білому хлопцю. Мені немає різниці, хто там що говорить. Жоден білий хлопець не зможе побити мене ні в один день тижня. Я можу битися з білим хлопцем 10 разів і поб'ю його 10 разів,
– заявив Хейні.

Через травму Девін був змушений звільнити титул і не зміг провести захист пояса в бою з Хав'єром Фортуною. Через пандемію COVID-19 американець може встигнути відновитися до титульного бою.

У свою чергу, Ломаченко готується до поєдинку з іншим американцем Теофімо Лопесом. Через пандемію бій був відкладений на невизначений термін.

Що відомо про Девіна Хейн
Хейні почав професійну кар'єру в 16 років і до 21 року встиг здобути 24 перемоги, 15 з яких – достроково. У рейтингу boxrec.com американець займає п'яте місце в рейтингу боксерів легкої ваги в світі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Расизм Василь Ломаченко Новини Спорту Бокс Спорт
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