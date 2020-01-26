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Американський боєць брутально нокаутував ексчемпіона UFC

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Американський боєць брутально нокаутував ексчемпіона UFC / UFC

Американський важковаговик Кертіс Блейдс не залишив шансів бразильському ветерану і колишньому чемпіону UFC Джуніору дос Сантосу. Блейдс брутально нокаутував бразильця у головній події турніру UFC Fight Night 166.

Блейдс записав на рахунок перший раунд завдяки декільком щільним потраплянням справа.

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У другому раунді американець правим ударом через руку серйозно потряс дос Сантоса.

Кертіс перейшов у рішучий наступ, потрапив ще декілька разів, і рефері зупинив сутичку.

Технічний нокаут у другому раунді на користь американця, який здобув третю перемогу поспіль.

Відео нокауту

Для 35-річного дос Сантоса це вже сьома поразка. При цьому бразилець здобув 21 перемогу.

Натомість для Блейдса це був 16 поєдинок. Він здобув 13 перемог, з яких 10 нокаутом.

Що таке MMA?Бойові мистецтва, що являють собою поєднання безлічі технік, шкіл і напрямків єдиноборств. UFC – це організація, яка проводить бої за правилами MMA.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт MMA Змішані єдиноборства
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