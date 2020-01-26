Американський боєць брутально нокаутував ексчемпіона UFC
Американський важковаговик Кертіс Блейдс не залишив шансів бразильському ветерану і колишньому чемпіону UFC Джуніору дос Сантосу. Блейдс брутально нокаутував бразильця у головній події турніру UFC Fight Night 166.
Блейдс записав на рахунок перший раунд завдяки декільком щільним потраплянням справа.
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У другому раунді американець правим ударом через руку серйозно потряс дос Сантоса.
Кертіс перейшов у рішучий наступ, потрапив ще декілька разів, і рефері зупинив сутичку.
Технічний нокаут у другому раунді на користь американця, який здобув третю перемогу поспіль.
Відео нокауту
Для 35-річного дос Сантоса це вже сьома поразка. При цьому бразилець здобув 21 перемогу.
Натомість для Блейдса це був 16 поєдинок. Він здобув 13 перемог, з яких 10 нокаутом.
Що таке MMA?Бойові мистецтва, що являють собою поєднання безлічі технік, шкіл і напрямків єдиноборств. UFC – це організація, яка проводить бої за правилами MMA.
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