Американський боєць нищівним ударом нокаутував суперника, що той нічого не пам'ятає: відео

Американський боєць змішаних єдиноборств Ентоні Петтіс, який виступає у напівсередній ваговій категорії, блискуче переміг нокаутом Стівена Томпсона на турнірі Fight Night 148.

За декілька секунд до кінця другого раунду Томпсон пішов в атаку, але отримав у відповідь нищівний удар у голову. Петтіс кинувся добивати суперника, але його зупинив суддя, який зафіксував перемогу нокаутом.

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"Я провів 80 боїв і ніколи не програвав нокаутом, а сьогодні поступився цьому маленькому хлопчикові. Не можу повірити, що він зловив мене цим ударом супермена. Це було, як у ніндзя, я навіть не бачив момент удару. Працював джебами, ударами з розвороту хотів зламати йому руки й занадто зациклився на цьому. Його удари здавалися дуже повільними. Момент нокауту – нічого не пам'ятаю. Пам'ятаю тільки, як прийшов до тями й не розумів, що сталося", – цитує Томпсона MMAJunkie.

Для Томпсона ця поразка стала першою у професійній кар'єрі. Петтіс володів поясом чемпіона UFC у легкій вазі, у нього 22 перемоги й вісім поразок.

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