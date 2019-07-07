Американський боєць оформив найшвидший нокаут в історії UFC: брутальне відео

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Хорхе Масвідаль
Хорхе Масвідаль / fightnews.info

У Лас-Вегасі (США) на турнірі UFC 239 відбувся поєдинок між двома зірковими бійцями напівсередньої вагової категорії. Хорхе Масвідаль зустрівся з колишнім чемпіоном Bellator і ONE Championship Беном Аскреном.

Поєдинок закінчився не розпочавшись. Після того, як рефері дав команду бійцям про початок сутички, Масвідаль, який до цього спокійно стояв, зірвався з місця і побіг на суперника.

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Хорхе викинув коліно в стрибку, яке влучило його суперникові в голову й збило з ніг. Бен моментально втратив свідомість.

До того, як рефері підбіг, щоб відтягнути Масвідаля від поваленого суперника, Хорхе завдав Аскрену ще декілька важких ударів руками.

Таким чином, Хорхе Масвідаль оформив найшвидший нокаут в історії UFC.

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Теги: Спорт Новини Спорту Змішані єдиноборства
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