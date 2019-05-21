Американський боєць плюнув у росіянина під час дуелі поглядів: відео

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Пол Маліньяджі
Пол Маліньяджі / Bad Left Hook

Колишній чемпіон світу з боксу, а тепер боєць змішаних єдиноборств Пол Маліньяджі не надто стримав емоцій під час прес-конференції з росіянином Артемом Лобовим.

Під час свого виступу, яке мало чимало випадів в сторону Лобова, Маліньяджі вдарив росіянина мікрофоном у голову. А також плюнув йому в лице.

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Бійки вдалося уникнути завдяки охороні, яка швидко відтіснила суперників один від одного.  

Плюнути у суперника Маліньяджі пообіцяв і після бою проти Лобова, який відбудеться 22 червня у Флориді. А також помочитися на суперника.

Це не вперше Лобов та Маліньяджі конфліктують поза межами рингу. Перед цим американець на одному із заходів дав ляпаса росіянину.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Змішані єдиноборства MMA
Джерело: 24 канал
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