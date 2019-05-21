Американський боєць плюнув у росіянина під час дуелі поглядів: відео

Колишній чемпіон світу з боксу, а тепер боєць змішаних єдиноборств Пол Маліньяджі не надто стримав емоцій під час прес-конференції з росіянином Артемом Лобовим.

Під час свого виступу, яке мало чимало випадів в сторону Лобова, Маліньяджі вдарив росіянина мікрофоном у голову. А також плюнув йому в лице.

Оце так відео: Бразильська спортсменка моторошним кидком на голову нокаутувала суперницю

*BONK*



Paulie Malignaggi brought down the "hammer" on Artem Lobov during the #BKFC6 press conference! pic.twitter.com/VLZhh23d4F — MMAFighting.com (@MMAFighting) 20 травня 2019 р.

Things got a *little* heated between Paulie Malignaggi and Artem Lobov during the #BKFC6 press conference



Watch full press conference: https://t.co/SAsKATD2Mo pic.twitter.com/jmEUIZGJxU — MMAFighting.com (@MMAFighting) 20 травня 2019 р.

Бійки вдалося уникнути завдяки охороні, яка швидко відтіснила суперників один від одного.

Плюнути у суперника Маліньяджі пообіцяв і після бою проти Лобова, який відбудеться 22 червня у Флориді. А також помочитися на суперника.

Це не вперше Лобов та Маліньяджі конфліктують поза межами рингу. Перед цим американець на одному із заходів дав ляпаса росіянину.