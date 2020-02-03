Американський футбол: "Канзас-Сіті" переміг "Сан-Франциско" у матчі за Супербоул

В США визначився переможець Національної футбольної ліги. У матчі за Супербоул зійшлися "Канзас-Сіті" та "Сан-Франциско"

Переможцем матчу став "Канзас-Сіті". Хоча перед четвертим періодом команда поступалася з різницею у десять очок. І до 12-ї хвилини заключної чверті "Сан-Франциско" були попереду. Однак два тачдауни наприкінці гри принесли перемогу "Чіфс".

Канзас-Сіті – Сан-Франциско 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0)

До слова: Кріштіану Роналду вийшов на третє місце у списку найкращих бомбардирів

Квотербек "Канзас-Сіті" Патрік Махоумс визнаний найціннішим гравцем Супербоула LIV (це був 54-й розіграш, а всі фінали позначаються римськими цифрами). Махоумс зробив 26 точних передач з 42 на 286 ярдів, а також заробив два тачдауни.

MVP.

AFC Champion.

Super Bowl Champion.

Super Bowl MVP.

Youngest QB to win MVP and Super Bowl.@PatrickMahomes is special. #SBLIV #ChiefsKingdom pic.twitter.com/0AYtD9TPxp — NFL (@NFL) February 3, 2020

Для "Канзас-сіті" ця перемога стала першою за 50 років. У 1970 році команда здобула перший і єдиний титул до цього матчу. Хоча саме "Чіфс" грали у першому фіналі Супербоулу в 1967 році, але поступилися "Грін Бей".

Щодо "Сан-Франциско", то команда могла повторити досягнення "Піттсбурга" та "Нью-Інгленд", які мають по шість перемог. Однак програли. Команда востаннє ставала переможцем у 1995 році.