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Американський футбол: "Канзас-Сіті" переміг "Сан-Франциско" у матчі за Супербоул

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"Канзас-Сіті" виграв Супербоул 2020 / twitter.com/Chiefs

В США визначився переможець Національної футбольної ліги. У матчі за Супербоул зійшлися "Канзас-Сіті" та "Сан-Франциско"

Переможцем матчу став "Канзас-Сіті". Хоча перед четвертим періодом команда поступалася з різницею у десять очок. І до 12-ї хвилини заключної чверті "Сан-Франциско" були попереду. Однак два тачдауни наприкінці гри принесли перемогу "Чіфс".

Канзас-Сіті – Сан-Франциско 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0)

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Квотербек "Канзас-Сіті" Патрік Махоумс визнаний найціннішим гравцем Супербоула LIV (це був 54-й розіграш, а всі фінали позначаються римськими цифрами). Махоумс зробив 26 точних передач з 42 на 286 ярдів, а також заробив два тачдауни.

Для "Канзас-сіті" ця перемога стала першою за 50 років. У 1970 році команда здобула перший і єдиний титул до цього матчу. Хоча саме "Чіфс" грали у першому фіналі Супербоулу в 1967 році, але поступилися "Грін Бей".

Щодо "Сан-Франциско", то команда могла повторити досягнення "Піттсбурга" та "Нью-Інгленд", які мають по шість перемог. Однак програли. Команда востаннє ставала переможцем у 1995 році.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Новини Спорту
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