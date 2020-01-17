Американський хокеїст грубо розбив обличчя росіянину Овечкіну під час матчу – відео

У російського хокеїста Олександра Овечкіна чимало фанатів в НХЛ. Та є й ті, хто захоплюється його грою, але при зустрічі готові надавати йому стусанів. Один з таких – Майлз Вуд.

Він з дитинства захоплюється грою Овечкіна. І навіть написав йому листа в 11-річному віці, де пообіцяв стати професійним хокеїстом та провести силовий прийом проти росіянина, якщо той не надішле йому свою картку. Тоді Овечкін ніяк не відповів, але коли Вуд таки став хокеїстом (у 2016 році), перед грою свою картку йому таки подарував.

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Та якщо це вберегло Овечкіна від силового прийому тоді, то згодом вже ні. Спочатку вони побилися у 2018 році. А у 2020 році Вуд розбив ключкою обличчя Овечкіну під час гри. Сталося це 17 січня.

Ovi went to the locker room after taking this harsh stick to the face #CapsDevils pic.twitter.com/k3QJxNsuvF — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) January 17, 2020

Та це не допомогло Вуду та його "Нью-Джерсі" перемогти на виїзді. Овечкін оформив хет-трик, а "Вашингтон" переміг 5:2.

Відеоогляд матчу Вашингтон – Нью-Джерсі