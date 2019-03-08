Американський регбіст отримав жахливу травму під час матчу, але продовжив гру: відео

Американський регбіст Данні Барретт отримав травму руки під час матчу, але повернувся в гру. Після гри в нього діагностували перелом.

Збірна США зустрічалася з командою ПАР в рамках турніру USA Sevens з регбі-7.

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Everyone's talking about diving in soccer, and I'm just here watching Danny Barrett tackle and ruck with a broken arm. pic.twitter.com/ZVMK2Nw09i — USA Sevens Rugby (@USASevensRugby) 7 марта 2019 г.

Американці перемогли південноафриканців з рахунком 29:10 і вийшли у півфінал змагань. У наступному матчі навиліт вони здолали Нову Зеландію (24:19), а у фіналі всуху (27:0) переграли Самоа. Бронзу взяли новозеландці.

USA Sevens проводиться у Лас-Вегасі кожен березень. Турнір вважається найбільшим змаганням з регбі в Північній Америці.

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