Американський регбіст отримав жахливу травму під час матчу, але продовжив гру: відео
Американський регбіст Данні Барретт отримав травму руки під час матчу, але повернувся в гру. Після гри в нього діагностували перелом.
Збірна США зустрічалася з командою ПАР в рамках турніру USA Sevens з регбі-7.
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Американці перемогли південноафриканців з рахунком 29:10 і вийшли у півфінал змагань. У наступному матчі навиліт вони здолали Нову Зеландію (24:19), а у фіналі всуху (27:0) переграли Самоа. Бронзу взяли новозеландці.
USA Sevens проводиться у Лас-Вегасі кожен березень. Турнір вважається найбільшим змаганням з регбі в Північній Америці.
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Джерело: 24 Канал
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