Американський спортсмен несподівано завершив кар'єру заради марихуани

Гравець американської футбольної команди "Даллас Ковбойс" Девід Ірвінг оголосив про відхід з НФЛ (Національна футбольна ліга). Він пояснив своє рішення тим, що ліга відмовляється пом'якшити правила щодо футболістів, які вживають канабіс.

1 березня НФЛ на невизначений термін відсторонила Ірвінга від участі в змаганнях за порушення правил, пов'язаних з вживанням наркотиків. Футболіст сприйняв це як виклик і заявив, що не має наміру повертатися в гру, поки функціонери не пом'якшать закони й не дозволять гравцям вільно курити марихуану.

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"Передай мені блант, бро. Трава ... Хтось пристрастився до цього, хтось – до чогось ще. Я маю на увазі, що, якщо я і збираюся бути залежним від чогось, то нехай це буде медична марихуана. Ці ліки, я не розглядаю канабіс як наркотик. На відміну від Ксанаксу, Сероквелю та іншого неадекватного лайна, яким вони вас годують.

Як я вже говорив, мова йде не про вживання марихуани. Як багато ви знаєте гравців НБА, які відчувають проблеми через це? А як багато тренерів, гравців у бейсбол, бійців UFC, акторів? Не так багато. Зате страждаємо ми, футболісти.

Загалом, хлопці, я йду з НФЛ. Я більше не з ними, більше не займаюся цим лайном. Ви знаєте, що на це є багато причин. З НФЛ пов'язано занадто багато ​​лайна. Я не збираюся зав'язувати з травою без будь-якої причини. Травка йде попереду таблеток.

Зі мною все в порядку, це мій вибір. Я так живу. Я не збираюся, щоб мене змушували щось робити. Не думаю, що, пішовши по цій доріжці, я стаю поганим хлопцем. Знаєте, я всього лише відстоюю те, у що вірю", – розповів Ірвінг.

Що таке Національна футбольна ліга?

Це професіональна ліга Північної Америки, яка об'єднує команди США з американського футболу. Американський футбол — це командний вид спорту з м'ячем. Мета гри — просувати м'яч у бік залікової (або кінцевої) зони на половині поля суперника і заробляти очки. М'яч можна нести в руках, кидати та передавати товаришам по команді. Очки можна заробляти різними способами, включаючи занесення м'яча в залікову зону, успішний пас в залікову зону або забитий м'яч між стійками воріт.

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