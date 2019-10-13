Американського боксера на ношах винесли з рингу перед боєм Усика з Візерспуном: фото

Американський боксер Патрік Дей був відправлений у глибокий нокаут у бою проти Чарльза Конвелла. Обидва боксери провели свій поєдинок перед боєм Олександра Усика проти Чазза Візерспуна.

Це був бій за звання чемпіона за версією USBA у першій середній вазі (до 69,9 кілограма). Бій мав тривати 12 раундів, але закінчився достроковою перемогою Конвелла у десятому раунді нокаутом. При цьому що ще у четвертому та восьмому раундах Дей був у нокдауні, але продовжив бій.

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У 10 раунді Конвелл відправив суперника у глибокий нокаут. Дей не зумів піднятися після нього, і суддя навіть не відраховував час, одразу ж викликавши медиків на ринг. Вони його забрали у непритомному стані.

Вже у лікарні, куди доставили Дея, йому зробили операцію на мозку. Перед тим він не міг дихати самостійно, і перебував у стані коми. Але невідомо, чи це медики його ввели у цей стан, чи це наслідки боксерського поєдинку.