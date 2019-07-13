Амір Хан блискучим нокаутом завоював титул WBC: відео

Британський напівсередньоваговик Амір Хан став володарем титулу WBC International. Амір нокаутував свого опонента Біллі Діба з Австралії.

Титульний бій, який відбувся у США в ніч на 13 липня, тривав усього чотири раунди.

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32-річний британець домінував з перших хвилин. Уже в другому раунді австралієць опинився у нокдауні, але зумів знайти в собі сили продовжити поєдинок.

На старті 4-го раунду австралієць припав до канатів. Блискавичний наступ Хана змусив противника виявитися на настилі рингу. Команда Діба відразу ж викинула рушник.

Для Аміра Хана це був 39-й поєдинок на професійному ринзі. У його активі 34 перемоги при 5 поразках. Амір був чемпіоном світу за версіями WBA (2009-2011) та IBF (2011) в 1-й напівсередній вазі.

33-річний Діб Біллі встиг провести 51 бій і виграв 45 сутичок. Ще 6 разів австралієць програвав. Біллі був чемпіоном світу за версією IBF (2011-2013).